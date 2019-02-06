Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність

  • 162
Вчені порівняли пальці у мавп і прийшли до цікавих висновків - фото 1
Вчені порівняли пальці у мавп і прийшли до цікавих висновків / YouTube

Вчені з'ясували, що довжина пальців рук і їх пропорції можуть розповісти про сексуальність людини. Давайте погадаємо по руці (і не забудьте перевірити свого партнера).

Так, виходить, чим довший безіменний палець за вказівний у чоловіків, тим більше сексуальних контактів він мав у житті. Якщо у жінки довжина пальців приблизно однакова, то вона, швидше за все, стане зразковою матір'ю. Що ж стосується, дам з більш довгим безіменним пальцем, то дослідники стверджують, що вони схильні до гомосексуальних зв'язків.

І ще: Чому ранковий секс – найкращий і найкорисніший

Доказом таких висновків стало дослідження вчених з Ліверпуля. Вони порівняли пальці у мавп. Макаки, ​​чиї безіменні пальці довші за вказівні, відрізнялися забіякуватістю і схильністю до полігамії. А ось капуцини, навпаки – м'яким характером, для них типова моногамія. Співвідношення довжини пальців у них в порівнянні з макаками протилежне.

Горили і шимпанзе у сексуальності і агресивності займають проміжне місце між цими двома видами. Розмір другого і четвертого пальця у них приблизно однаковий.

Виміряйте довжину ваших пальців і дізнайтеся щось нове про свою сексуальність - фото 305957
Виміряйте довжину ваших пальців і дізнайтеся щось нове про свою сексуальність

Читайте також: Ідеальна кількість сексу саме для вашого віку

Джерело: nbcnews
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31268
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1161569
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Секс