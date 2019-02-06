Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність

Вчені порівняли пальці у мавп і прийшли до цікавих висновків / YouTube

Вчені з'ясували, що довжина пальців рук і їх пропорції можуть розповісти про сексуальність людини. Давайте погадаємо по руці (і не забудьте перевірити свого партнера).

Так, виходить, чим довший безіменний палець за вказівний у чоловіків, тим більше сексуальних контактів він мав у житті. Якщо у жінки довжина пальців приблизно однакова, то вона, швидше за все, стане зразковою матір'ю. Що ж стосується, дам з більш довгим безіменним пальцем, то дослідники стверджують, що вони схильні до гомосексуальних зв'язків.

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Доказом таких висновків стало дослідження вчених з Ліверпуля. Вони порівняли пальці у мавп. Макаки, ​​чиї безіменні пальці довші за вказівні, відрізнялися забіякуватістю і схильністю до полігамії. А ось капуцини, навпаки – м'яким характером, для них типова моногамія. Співвідношення довжини пальців у них в порівнянні з макаками протилежне.

Горили і шимпанзе у сексуальності і агресивності займають проміжне місце між цими двома видами. Розмір другого і четвертого пальця у них приблизно однаковий.

Виміряйте довжину ваших пальців і дізнайтеся щось нове про свою сексуальність

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