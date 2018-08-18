Ось що більшість жінок приховує від своїх чоловіків

Ця несподівана знахідка сподобається не всім чоловікам

Опитування на сайті інтернет-крамниці TooTimid показало, що 54% жінок приховують свої секс-іграшки від коханих чоловіків.

У дослідженні взяли участь 1413 жінок, які й відверто розповіли про свої інтимні "забавки".

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На питання, чому вони приховують секс-іграшки від партнерів, жінки відповідали абсолютно по-різному. Хтось говорив, що просто любить використовувати їх на самоті. Основною ж була відповідь, що таким чином жінки захищають чоловіче его.

Більш ніж половина жінок приховують секс-іграшки

До прикладу, ось що відповіла одна з власниць інтимних "забавок": "Я сховала дуже простий вібратор. Він навіть не був фалічним, і я використовувала його лише для стимуляції клітора. Коли хлопець знайшов його, то захотів, щоб я позбавилася вібратора, тому що він був більшим, аніж його член".

А як би відреагували ви, якби виявили у своєї коханої таку пікантну знахідку?

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