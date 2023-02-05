Назвали ТОП 10 найпопулярніші у світі авто класу седан

Експерти з Focus2move зазначають, що згідно з їхньою версією, вони визначили найбільш продавані середньорозмірні автомобілі у світі за підсумками 2022 року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

УкрАвтопром повідомляє, що фахівці визначили найпопулярнішим седаном за 2022 рік автівку Toyota Camry. Торік цю модель було продано у кількості 671,735 автівки. До слова, це на 3,2% менше у порівнянні з 2021 роком.

І ще: Податок на розкіш – за ці авто будуть стягувати додаткову оплату у 2023 році

Друге місце – Tesla Model 3 з показником у 538,054 автівки. Це мінус 5,8%, ніж у 2021 році.

Третє місце посідає седан Nissan Sylphy – 449,005 авто, що на 11% менше.

Четверте місце за Honda Accord у кількості 400,732 машини. Менше на 8,4%.

П'яте місце – Volkswagen Lavida. За рік продали 361,774 седана, а це мінус 8,1% у статистиці у порівнянні з 2021 роком.

Шосте місце посів седан BYD Qin PLUS у кількості 308,368. Він має приріст у плюс 81,6%.

Сьому місце – BMW 3-ї серії – 304,352 автівки. Це менше на 23,5%.

Восьме місце належить седану Volkswagen Passat. Така автівка продалася у кількості 284,471. Це більше на 6,8%.

Дев'яте місце посідає Mercedes C-Class з показником у 282,890 авто. І такий результат є приростом, тобто плюс 9,5%.

Десяте місце за Audi A4. Цього седану реалізували 214,608 одиниці, що є менше на 2,9%.

До теми: У ДСНС опублікували чек-лист для автомобіліста на випадок небезпек