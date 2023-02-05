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Назвали ТОП 10 найпопулярніші у світі авто класу седан
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Експерти з Focus2move зазначають, що згідно з їхньою версією, вони визначили найбільш продавані середньорозмірні автомобілі у світі за підсумками 2022 року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!
УкрАвтопром повідомляє, що фахівці визначили найпопулярнішим седаном за 2022 рік автівку Toyota Camry. Торік цю модель було продано у кількості 671,735 автівки. До слова, це на 3,2% менше у порівнянні з 2021 роком.
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- Друге місце – Tesla Model 3 з показником у 538,054 автівки. Це мінус 5,8%, ніж у 2021 році.
- Третє місце посідає седан Nissan Sylphy – 449,005 авто, що на 11% менше.
- Четверте місце за Honda Accord у кількості 400,732 машини. Менше на 8,4%.
- П'яте місце – Volkswagen Lavida. За рік продали 361,774 седана, а це мінус 8,1% у статистиці у порівнянні з 2021 роком.
- Шосте місце посів седан BYD Qin PLUS у кількості 308,368. Він має приріст у плюс 81,6%.
- Сьому місце – BMW 3-ї серії – 304,352 автівки. Це менше на 23,5%.
- Восьме місце належить седану Volkswagen Passat. Така автівка продалася у кількості 284,471. Це більше на 6,8%.
- Дев'яте місце посідає Mercedes C-Class з показником у 282,890 авто. І такий результат є приростом, тобто плюс 9,5%.
- Десяте місце за Audi A4. Цього седану реалізували 214,608 одиниці, що є менше на 2,9%.
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