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Назвали ТОП 10 найпопулярніші у світі авто класу седан

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Назвали ТОП 10 найпопулярніші у світі авто класу седан - фото 1

Експерти з Focus2move зазначають, що згідно з їхньою версією, вони визначили найбільш продавані середньорозмірні автомобілі у світі за підсумками 2022 року. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

УкрАвтопром повідомляє, що фахівці визначили найпопулярнішим седаном за 2022 рік автівку Toyota Camry. Торік цю модель було продано у кількості 671,735 автівки. До слова, це на 3,2% менше у порівнянні з 2021 роком.

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  • Друге місце – Tesla Model 3 з показником у 538,054 автівки. Це мінус 5,8%, ніж у 2021 році.
  • Третє місце посідає седан Nissan Sylphy – 449,005 авто, що на 11% менше.
  • Четверте місце за Honda Accord у кількості 400,732 машини. Менше на 8,4%.
  • П'яте місце – Volkswagen Lavida. За рік продали 361,774 седана, а це мінус 8,1% у статистиці у порівнянні з 2021 роком.
  • Шосте місце посів седан BYD Qin PLUS у кількості 308,368. Він має приріст у плюс 81,6%.
  • Сьому місце – BMW 3-ї серії – 304,352 автівки. Це менше на 23,5%.
  • Восьме місце належить седану Volkswagen Passat. Така автівка продалася у кількості 284,471. Це більше на 6,8%.
  • Дев'яте місце посідає Mercedes C-Class з показником у 282,890 авто. І такий результат є приростом, тобто плюс 9,5%.
  • Десяте місце за Audi A4. Цього седану реалізували 214,608 одиниці, що є менше на 2,9%.
Назвали ТОП 10 найпопулярніші у світі авто класу седан - фото 519353

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