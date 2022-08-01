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Ось на які товари в магазинах підвищився попит в Україні

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Ось на які товари в магазинах підвищився попит в Україні - фото 1

Мережа супермаркетів "Сільпо" провела аналіз та визначила, які товари зараз мають більший попит, ніж навесні. Читайте далі та дізнайтеся, які найпопулярніші позиції у магазині обирають українці!

Стало відомо, які товари українці найчастіше купують влітку у супермаркетах. Про це повідомляє видання The Village з посиланням на "Сільпо". Результати сформували згідно з аналітичними даними програми лояльності "Власний рахунок".

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Серед найпопулярніших товарів банани, мінеральна вода "Моршинська", напій "Coca-Cola", огірки та яйця. В онлайн-магазині "Сільпо" найпопулярніші товари такі: яйця, огірки, банани, томати, картопля. Гості супермаркету найчастіше купують хліб, солодку воду, мінеральну воду, булочки та здобні вироби, морозиво.

Цікаво, що зараз ще попит зріс на ранні овочі, сезонні фрукти та ягоди. У порівнянні з травнем наступні категорії товарів стали напрочуд зажадані: протисонцеві засоби (попит зріс у 50 разів, черешні, вишні, абрикоси, персики (у 20 разів), охолоджені напівфабрикати (у 15 разів), кавуни й дині (у 12 разів), фотоальбоми й фоторамки (у 8 разів), товари для консервації (у 6 разів), засоби від комарів (у 6 разів), товари для саду й городу (у 4 рази), засоби для манікюру й педикюру (у 4 рази), засоби для догляду за волоссям і фарби (у 3 рази).

Ось на які товари в магазинах підвищився попит в Україні - фото 510693

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