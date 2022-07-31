Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Спростовуємо фейки

НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі

  • 151
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 1

Новина про те, що Нацбанк України закликав приховувати табло з курсом валют в обмінних пунктах, швидко спровокувала мережу згенерувати смішні картинки. Реакція суспільства – актуальні та зрозумілі меми для українців. Ми зібрали найкращі жарти та познайомимо з ними й вас!

Народні меми в мережі не змусили чекати себе довго. З деякими мемами про рішення НБУ щодо заборони показувати курс валют на табло важко не погодитись, а від деяких і смішно, і грішно водночас.

І ще: Круті та божевільні дизайни татуювань, від яких важко відвести погляд – фото

НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510618
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510617
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510616
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510608
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510609
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510610
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510611
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510612
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510613
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510614
НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі - фото 510615

До теми: Визначили найкрасивішого чоловіка року: ним став китайський актор

пропозиції партнерів
Новини