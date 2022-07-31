НБУ приховує курс валют: добірка кумедних мемів з мережі

Новина про те, що Нацбанк України закликав приховувати табло з курсом валют в обмінних пунктах, швидко спровокувала мережу згенерувати смішні картинки. Реакція суспільства – актуальні та зрозумілі меми для українців. Ми зібрали найкращі жарти та познайомимо з ними й вас!

Народні меми в мережі не змусили чекати себе довго. З деякими мемами про рішення НБУ щодо заборони показувати курс валют на табло важко не погодитись, а від деяких і смішно, і грішно водночас.

І ще: Круті та божевільні дизайни татуювань, від яких важко відвести погляд – фото

Від сьогодні ми забороняємо виставляти цінники для всіх наших страв. Вартість їжі ми зможете дізнатись безпосередньо на касі.

Всім гарного настрою та уникайте «харчових спекуляцій» — Пузата хата (@puzatahata) July 29, 2022

До теми: Визначили найкрасивішого чоловіка року: ним став китайський актор