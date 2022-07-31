Визначили найкрасивішого чоловіка року: ним став китайський актор

Опитування протягом 5 місяців проводив журнал Nubia Magazine серед своїх читачів. Найкрасивішим чоловіком визнали 30-річного китайського актора, якого звуть Сяо Чжань. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Читачі Nubia Magazine обрали Сяо Чжаня найгарнішим чоловіком року. Загалом голосувати приблизно 4 млн читачів з усього світу.

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Сяо Чжань – китайський актор та співак. Він став зіркою таких фільмів, як "Вовк", "Нефритова династія", "Неприборканий: Повелитель Ченьцін" та "Бойовий континент".

Відомо, що серед інших ретендентів на це звання були такі зірки, як Кріштіану Роналду, Джастін Бібер, Кім Техьон, Том Холланд, Генрі Кавілл, Тімоті Шаламе, Ван Бо.

Як виглядає Сяо Чжань:

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