Як організувати робоче місце, щоб бути продуктивним

Часто зосередитись на робочому процесі буває складно, адже навіть безлад на столі може відволікати від справ. Тому пропонуємо кілька простих звичок, які допоможуть організувати робоче місце.

Хоч пандемія і внесла серйозні зміни у працю людей по всьому світу, перевівши багатьох на віддалену роботу, але проблеми з концентрацією уваги залишаються подібними і для офісів, і для домівок. Тому ділимось справді актуальними порадами від телеграм-каналу ТЕД Саморозвиток.

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Корисні звички для організації робочого місця:

Підтримуйте чистоту. Тут все доволі зрозуміло, адже відсутність зайвого на робочому столі дозволяє менше звертати увагу на далекі від справ речі. Тому залишіть лише необхідне та не забувайте повертати предмети на своє місце. Це стосується і горнят, кількість яких може рости у геометричній прогресії.

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Записуйте ідеї. Створіть на столі простір для того, щоб занотовувати найцікавіше та генерувати нове. Це може бути просто аркуш паперу, дошка чи мудборд, які завжди будуть перед очима.

Створіть на столі простір для того, щоб занотовувати найцікавіше та генерувати нове. Це може бути просто аркуш паперу, дошка чи мудборд, які завжди будуть перед очима. Плануйте. Така звичайна річ, як планер допоможе правильно організувати час та справи. Додаток, блокнот, нотатка - все може бути у зручному для вас форматі.

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