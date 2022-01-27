Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Як організувати робоче місце, щоб бути продуктивним
-
- 56
Часто зосередитись на робочому процесі буває складно, адже навіть безлад на столі може відволікати від справ. Тому пропонуємо кілька простих звичок, які допоможуть організувати робоче місце.
Хоч пандемія і внесла серйозні зміни у працю людей по всьому світу, перевівши багатьох на віддалену роботу, але проблеми з концентрацією уваги залишаються подібними і для офісів, і для домівок. Тому ділимось справді актуальними порадами від телеграм-каналу ТЕД Саморозвиток.
І ще: Науковці назвали простий трюк, який дозволяє прокачати креативність
Корисні звички для організації робочого місця:
- Підтримуйте чистоту. Тут все доволі зрозуміло, адже відсутність зайвого на робочому столі дозволяє менше звертати увагу на далекі від справ речі. Тому залишіть лише необхідне та не забувайте повертати предмети на своє місце. Це стосується і горнят, кількість яких може рости у геометричній прогресії.
Elsa Noblet on Unsplash
- Записуйте ідеї. Створіть на столі простір для того, щоб занотовувати найцікавіше та генерувати нове. Це може бути просто аркуш паперу, дошка чи мудборд, які завжди будуть перед очима.
- Плануйте. Така звичайна річ, як планер допоможе правильно організувати час та справи. Додаток, блокнот, нотатка - все може бути у зручному для вас форматі.
Читайте також: Як знайти мотивацію і сили для нових звершень після свят: хитрий трюк
Читай максимум цікавих новин у Viber
пропозиції партнерів
Новини
-
21:47Незвідане: вийшов фінальний трейлер фільму з Томом Голландом
-
21:1929 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:40Захищаємо авто від зимових реагентів правильно
-
20:18Названий простий спосіб стати трошечки щасливішим
-
19:47Кардіологи нагадали, як захистити серце від стресу
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:18Кінь на подіумі та романтизація насильства: Chanel вщент розкритикували у мережі
-
18:42Знаки Зодіаку, для яких лютий 2022 стане найкращим місяцем
-
18:22Гороскоп на 29 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:424 поради для тих, хто хоче почати займатися йогою
-
17:15На Супербоулі: Kia представить новий електричний EV6
-
16:44Слава Камінська випустила новий ліричний трек про кохання
-
16:13Джейсон Момоа після розлучення живе у фургоні
-
15:41Робот-хірург провів першу самостійну операцію: фотофакт
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
15:17Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді
-
14:44Актуально взимку: як відновити ламке волосся
-
14:18Неуважний водій снігоприбиральника розтрощив понад 40 машин: відео масштабної аварії
-
13:49Яким знакам Зодіаку варто готуватись до серйозних змін у лютому 2022
-
13:21Гурт KALUSH разом із Сальто Назад та Skofka переспівали пісню "Сонячна"
-
12:46У Бельгії видаватимуть паспорти із зображеннями з коміксів
-
12:15Елайджа Вуд святкує 41-річчя! Вгадай фільм з актором за фото
-
11:47Як приготувати броколі у пивному клярі: рецепт закуски нашвидкуруч
-
11:19У бета-версію iOS 15.4 додали можливість розблокувати iPhone та iPad обличчям у масці
-
10:52Британська пара перетворила старий фургон на стильний будинок на колесах
-
20:18Названий простий спосіб стати трошечки щасливішим
-
18:42Знаки Зодіаку, для яких лютий 2022 стане найкращим місяцем
-
15:17Які авто припарковані правильно: тест, на який більшість водіїв не знають відповіді
-
12:15Елайджа Вуд святкує 41-річчя! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 січня
-
07:49Церковний календар на лютий 2022 року: православний і греко-католицький
- 27 січня
-
20:20Океан Ельзи – Весна: насолоджуйтеся романтичною новинкою гурту
-
18:43Що їсти взимку, аби не погладшати
-
15:50Психолог назвав 12 питань, які дуже важливі для стосунків після 6 місяців
-
12:52Карантинні зони в Україні оновили: у яких областях найбільше обмежень
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:48Місячний посівний календар на лютий 2022: коли і що садити
- 26 січня
-
21:49В ЄС узгодили нові правила в'їзду для туристів: що зміниться 1 лютого
-
18:50Через скільки років ви почуватиметеся щасливими у шлюбі: цікаве дослідження
-
10:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
-
07:49Місячний календар стрижок на лютий 2022: дні, коли стригти волосся
- 25 січня
-
20:50Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+
-
18:30Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей
-
16:20Дивна, але екзотична: як змінювалася актриса Віра Фарміга – фото 18+
-
15:11На дороги України виїхали поліцейські автомобілі-фантоми: які порушення вони виявлятимуть
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань