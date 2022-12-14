Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Ось чому потрібно змінювати літню гуму на зимову: 5 особливостей зимових шин

  • 110
Ось чому потрібно змінювати літню гуму на зимову: 5 особливостей зимових шин - фото 1

У МВС нагадали про важливі особливості зимових шин. Саме через такі властивості водіям варто змінювати літню гуму на зимову. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Зима приходить з холодною погодою та пониженням температури. Тож експерти нагадують про своєчасну заміну шин – з літніх на зимові. Не ігноруйте такий важливий крок на шляху до безпечного керування транспортним засобом.

І ще: Три речі, які категорично не можна залишати в машині взимку

Фахівці з МВС нагадали про такі особливості зимових шин:

  • такі шини за низьких температур зберігають свою еластичність
  • ще вони гарантують краще зчеплення
  • з зимовими шинами водію легше утримувати автомобіль на мокрій та слизькій дорозі
  • зимові шини зменшують гальмівний шлях

Ось чому потрібно змінювати літню гуму на зимову: 5 особливостей зимових шин - фото 516966

Ще взимку керування автомобілем вимагає:

  • більшої зосередженості
  • вміння діяти у непередбачуваних ситуаціях
  • вміння обирати безпечну швидкість руху
  • збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду
  • відмови від небезпечних маневрів

До теми: Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв

пропозиції партнерів
Новини