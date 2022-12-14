Ось чому потрібно змінювати літню гуму на зимову: 5 особливостей зимових шин

У МВС нагадали про важливі особливості зимових шин. Саме через такі властивості водіям варто змінювати літню гуму на зимову. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Зима приходить з холодною погодою та пониженням температури. Тож експерти нагадують про своєчасну заміну шин – з літніх на зимові. Не ігноруйте такий важливий крок на шляху до безпечного керування транспортним засобом.

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Фахівці з МВС нагадали про такі особливості зимових шин:

такі шини за низьких температур зберігають свою еластичність

ще вони гарантують краще зчеплення

з зимовими шинами водію легше утримувати автомобіль на мокрій та слизькій дорозі

зимові шини зменшують гальмівний шлях

Ще взимку керування автомобілем вимагає:

більшої зосередженості

вміння діяти у непередбачуваних ситуаціях

вміння обирати безпечну швидкість руху

збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду

відмови від небезпечних маневрів

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