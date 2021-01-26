Три речі, які категорично не можна залишати в машині взимку

Зима – непростий час для автомобілістів. І в такий час треба бути уважним не тільки за кермом, але і свідомо підходити до зберігання речей у транспортному засобі. Що не можна залишати в авто взимку?

Музичні інструменти

Експерти не рекомендують залишати взимку в транспортному засобі свої музичні інструменти, особливо, коли на вулиці сильний мороз. Спочатку ви не помітите жодних змін, але через деякий час ваш інструмент може зламатися. Найчастіша проблема – поява "тріщин" на дерев'яній основі.

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Консервовані продукти

Для консервування так чи інакше використовується вода. При замерзанні вона може підірвати банку. Але ще гірше, якщо порушення герметичності буде невелике, непомітне оку. В такому випадку зіпсованими консервами можна отруїтися при вживанні.

Гаджети

Мобільні телефони, ноутбуки та інші гаджети не дружать з низькими температурами, тому не забувайте їх в салонах. Навіть незначний мороз може вивести вашу техніку з ладу, зокрема сильно страждає акумулятор пристроїв.

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