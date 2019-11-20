Ось чому потрібно жувати гумку після кожного прийому їжі

Стоматологи рекомендують виробити нову звичку, яка позитивно вплине на здоров'я ваших зубів. На їхню думку, після кожного прийому їжі потрібно жувати гумку. Для чого це робити – читайте далі!

Виявилося, жування гумки після прийому їжі може захистити зуби від карієсу. Це відбувається завдяки більшому виробленню слини, яка змиває шкідливі бактерії. Втім, вчені наполягають, що жуйка не повинна містити цукру.

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Дослідники оцінили величезну кількість наукових робіт, присвячених цьому питанню, проведених за останні 50 років. Встановлено, що жувальні гумки без цукру зменшують ризик карієсу на 28%, якщо люди вживають їх після прийому їжі, як це нерідко і рекомендують стоматологи.

Це відбувається завдяки тому, що в роті виробляється більша кількість слини. А вона допомагає нейтралізувати та змивати кислоти, що формуються під час прийому їжі. Ці кислоти зазвичай затримуються у ротовій порожнині і на зубах приблизно протягом 20 хвилин після харчування.

Жуйку бажано жувати після кожного прийому їжі

Використання жувальної гумки з цукром теж збільшує вироблення слини, але цукор викликає гниття зубів, він перетворюється на плівку, коли вступає в реакцію з бактеріями в порожнині рота. Дослідники також стверджують, що штучні підсолоджувачі в жувальних гумках на кшталт ксиліту і сорбіту допомагають зберігати стерильність порожнини рота.

Ці підсолоджувачі збільшують вироблення білків в імунній системі, які борються з бактеріями, що викликають гниття зубів. Такий висновок зробили вчені з Королівського коледжу Лондона, які провели метааналіз досліджень, опублікованих з 1970 року.

Відзначимо, що вплив жувальних гумок без цукру досі обговорюється в науковому світі. Вчені висловлювали припущення, що вони можуть захищати від карієсу, якщо їх вживати відразу після прийому їжі. Але інші говорять, що жуйки з різного роду фруктовими ароматами руйнують емаль, тобто шкодять зубам.

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