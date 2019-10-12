Як правильно чистити зуби: поради стоматологів

Для того, щоб ваші зуби були завжди здоровими, потрібно правильно за ними доглядати. Мова йде не лише про регулярне навідування до стоматологів, а й про щоденну чистку, якою часто більшість нехтує. Стоматологи розповіли, як потрібно доглядати за ротовою порожниною, щоб отримати максимальний ефект.

Від того, які рухи зубною щіткою ми здійснюємо залежить те, наскільки добре ми видалили наліт з зубів. Це, до слова, одна з основних умов правильного догляду за ротовою порожниною.

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Рухи зубною щіткою повинні бути вертикальними, ніби ви збираєтесь вимітати бактерії від ясен до ріжучого краю зуба. Якщо чистити зуби горизонтальними рухами, ми можемо отримати так званий клиновидний дефект.

Чистіть зуби правильно

Як правильно чистити зуби:

Намочіть зубну щітку і видавіть трохи пасти (розміром з горошину). До найдальших верхніх зубів прикладіть щітку під кутом 45 градусів. З внутрішньої сторони пройдіться змітаючими рухами зверху-вниз. Таким чином очищаєте верхній ряд. Аналогічно обробляється внутрішня частина зубів знизу, тільки руху знизу-вгору. Жувальну поверхню чистять щіткою у напрямку вперед-назад. Наліт з "лицьової" сторони зчищається вертикальними рухами від ясен. Спочатку – верхню щелепу, потім – нижню. Завершальний штрих – полірування зовнішньої поверхні зубів. Робити усе це потрібно акуратно круговими рухами щітки при зімкнутих зубах.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте, що чищення зубів повинне тривати дві хвилини двічі на день!

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