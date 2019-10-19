5 продуктів, які негативно впливають на здоров'я зубів

На здоров'я зубів впливає і те, що ми їмо

Ми звикли з дитинства, що головний ворог наших зубів – цукор. Виявляється, не тільки він. Ми щодня вживаємо продукти, які поступово руйнують емаль зубів. Власне про них ми й поговоримо!

Отже, які продукти можуть негативно вплинути на ваші зуби.

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Газована вода

Газовані напої, по-перше, часто містять цукор і шкідливі хімічні барвники. По-друге, самі бульбашки руйнують так звану пілікулу, плівку на поверхні зуба, яка захищає їх. До того ж, у них містяться і кислоти – не найкращий друг емалі.

Молочні каші

Якщо ви звикли снідати молочними кашами, обов'язково почистьте зуби, або хоча прополощіть рот. Самі каші – корисний продукт, особливо для шлунково-кишкового тракту. Однак через в'язку консистенцію, вони обволікають зуб, живлячи флору, яка викликає карієс.

Перед вживанням каш слід прополоскати рот

Некруте яйце

Історія схожа на молочні каші, але в'язкість яєчного жовтка ще більша. Він здатний буквально прилипнути до зубів, викликаючи руйнівні процеси на емалі.

Кислі фрукти і соки з них

Доведено, що продукти з високою кислотністю руйнують тверді тканини зуба. До таких, наприклад, належать апельсини, лимони, ананаси, кислі яблука. Якщо ви п'єте свіжовичавлений апельсиновий сік вранці, крім вітаміну С, ви також отримаєте проблеми з емаллю. Правда для цього його потрібно вживати щодня.

Також стоматологи не рекомендують виключати ці продукти з раціону, а просто полоскати рот після їх вживання.

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