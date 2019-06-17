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Біле м'ясо виявилося не кориснішим за червоне

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Біле м'ясо таке ж шкідливе, як і червоне - фото 1
Біле м'ясо таке ж шкідливе, як і червоне / wsbtv

Раніше вважалося, що біле м'ясо є кориснішим за червоне, тому що менше впливає на вироблення ЛПНЩ-холестерину. Але науковці дійшли до інших висновків.

М'ясо птиці виявилося таким же шкідливим, як і червоне. До такого висновку прийшли вчені з Каліфорнійського університету у Сан-Франциско. У дослідженні брали участь 100 чоловіків і жінок, частину з яких годували курятиною, частину – яловичиною, інших – рослинною їжею.

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М'ясо птиці виявилося таким же шкідливим, як і червоне - фото 334819
М'ясо птиці виявилося таким же шкідливим, як і червоне

Аналізи показали, що рівень ЛПНЩ-холестерину (так званого поганого холестерину) був ідентичним як у випадку з білим, так і у випадку з червоним м'ясом, проте він був значно нижчим в учасників, що вживали білок рослинного походження.

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Джерело: focus
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