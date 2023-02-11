Ось "це" можна купити за 350 доларів і відчути себе мавпочкою з мультфільму "Дора"

Так, це справжні черевики з піни і їх можна навіть придбати. Зазначено, що взуття має простий дизайн без деталей.

Дизайнери MSCHF, надихнувшись взуттям найкращого друга дослідниці Дори, створили мультяшні чоботи, пише Hypebeast.

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Черевики MSCHF Big Red Boot вартують 350 доларів і будуть доступні для продажу з 16 лютого на сайті компанії.

MSCHF / Hypebeast

Епатажне взуття складається з гумової оболонки. Воно помітно схоже також на потужне взуття Астробоя, як це можна побачити в коміксах.

Definitely Astro boy inspired pic.twitter.com/N5r9KRgSqR — R3B3L (@kid_r3b3l) February 5, 2023

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