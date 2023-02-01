Перший Аватар – художник показав початкову версію зовнішності жителя Пандори

Художник Джозеф Пепе, який працював над першим "Аватаром" 2009 року, показав першу версію образу мешканця Пандори з клану Оматікайя.

Фото художник оприлюднив на своїй сторінці в Instagram. Як виглядав перший старійшина На'ві – дивіться нижче.

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Другий фільм "Аватар: Шлях води" познайомив глядачів із расою народу На'ві, що пристосувалася до водних умов. Творці картини хотіли, щоб синя шкіра мешканців Пандори випромінювала світло.

Також він розповів, як у 2004 році разом з актором Крістофером Свіфтом та художником зі спецефектів Джоном Розенгрантом зустрілися з режисером кінострічки у Lightstorm Entertainment у Санта-Моніці, щоб прочитати сценарій та отримати інформацію про персонажів.

Художник зізнався, що в той час зазнав сильного тиску, щоб проілюструвати щось справді вартісне.

Це був початок двотижневого "випробування вогнем". Робоча назва "Аватара" була "Проєкт 880". Нам дали 14 днів, щоб показати Кемерону "щось нове, розвинути персонажів і вдихнути в них нове життя", – каже Джозеф Пепе.

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