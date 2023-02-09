Дивіться рідкісне фото куниці лісової, яка потрапила у фотопастку

Фотопастки проєкту "Полісся – дика природа без кордонів" встановили на території Чорнобильського заповідника. Нещодавно перед камерою покрасувалася куниця.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на своїй сторінці у Фейсбук.

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Куниця лісова – надзвичайно спритна і граціозна хижа тварина.

Її гнучке та струнке тіло може блискавично рухатись і на землі, і по деревах. І хоч куниця лісова – всеїдна, а її м’ясний раціон поповнюють комахи, все ж вона може вполювати й більшу здобич – білок, вужів, жаб, дрібних гризунів, навіть зайців та деяких птахів.

Тому такі милі її потягуньки не повинні вводити в оману: куниця розімне м’язи та подасться на чергове полювання", – написали в повідомленні.

Куниця лісова / Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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