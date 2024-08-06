"Орлиці не сповідаються перед гієнами": донька Ірини Фаріон планує видати книгу з її цитат

Сім'я мовознавиці Ірини Фаріон, яку 19 липня вбили у Львові, створить громадську організацію та благодійний фонд на її честь. Також вони видадуть книгу її цитат "Орлиці не сповідаються перед гієнами".

Донька Ірини Фаріон, Софія Особа, у жовтні видасть книжку з цитатами вбитої громадської діячки та мовознавиці – "Орлиці не сповідаються перед гієнами". Про це вона розповіла в інтерв'ю для УНІАН.

До слова: Викрадають дані: росіяни поширюють фейкові застосунки, схожі на "Резерв+"

Ми будемо продовжувати всю її справу, і YouTube-канал теж. Але зараз трошки треба відійти, хай мине 40 днів. Плануємо створити громадську організацію, благодійний фонд, ми випустили марку з конвертом. Потім ми плануємо зробити пам'ятні знаки. Також думаємо десь у жовтні видати книгу її цитат, вона вже майже готова – "Орлиці не сповідаються перед гієнами". Будемо продовжувати її проєкти, які вона робила, – розповіла донька Фаріон.

Софія Особа заявила, що підтримує ініціативи з вшанування пам'яті матері, зокрема пам'ятники чи перейменування вулиць, проте воліє, щоб ініціатори радилися з родиною.

Сім'я Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня, на колишню народну депутатку Ірину Фаріон у Львові скоїли замах. Жінку госпіталізували близько 20:00 у відділення невідкладної медичної допомоги із вогнепальним пораненням голови. За кілька годин вона померла.

Українські правоохоронці підозрюють у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка. Його затримали 25 липня.

І ще: Тіна Кароль показала нові кадри з табору військового вишколу