Тіна Кароль показала нові кадри з табору військового вишколу

Українська співачка Тіна Кароль опублікувала свої фото у військовій формі. Артистка перебувала в таборі військового вишколу з ветеранами "Азову".

Тіна Кароль, яка у червні проходила курс військового вишколу Резервіст, знову вдосконалює базові навички завдяки урокам від ветеранів Азова. Артистка поділилася світлинами з табору військового вишколу.

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Кароль вчиться стріляти, отримує знання з тактичної медицини та виконує симуляційні завдання з професійними військовими.

Тіна Кароль / Instagram

Також співачка показала відео, на якому бігає з іншими учнями. Потім вона доєдналася до приготування страв польової кухні та показалася у формі зі зброєю.

День другий. Припухлість під очима. Дві недоспані ночі, – підписала один зі знімків у Stories Кароль.

На початку літа співачка пройшла курс з військової підготовки Резервіст за напрямом тактична медицина за протоколом ASM MARCH.

Тіна Кароль / Instagram

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