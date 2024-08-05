Викрадають дані: росіяни поширюють фейкові застосунки, схожі на "Резерв+"

Росіяни розповсюджують вебзастосунки, які імітують вигляд офіційного застосунку Міноборони "Резерв+". Таким чином вони хочуть зібрати персональні дані українців.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

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У Міністерстві оборони України попередили, що росіяни розповсюджують вебзастосунок, який має вигляд офіційного Резерв+. Ворог робить це для збору персональних даних українців.

Ворог розповсюджує вебзастосунки, які мають виглядати як Резерв+, і планує поширювати їх серед українців для збору персональних даних. Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту, – йдеться у повідомленні.

Вона попросила людей бути уважними та перевіряти джерела, на які вони переходять. Розробником є Міністерство оборони України.

Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua. Не переходьте за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо, – наголосила Чорногоренко.

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