"Орків накриває вогонь помсти": добірка блискучої роботи українських бійців

Щодня українські воїни докладають максимум зусиль, щоб вигнати окупантів з нашої землі та наблизити перемогу Україні. бійці з різних бригад роблять неймовірне, що підтверджує і свіже відео від Міноборони.

Захисники України завдають ворогам удару на всіх фронтах та готові на все, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського загарбника. Тож не дивно, що на офіційній сторінці Міністерства оборони з'явилось вражаюче відео з бойовою роботою наших воїнів з різних бригад.

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Орків накриває вогонь помсти – працюють ЗСУ! Б’ємо ворога на всіх фронтах! Переможемо! Помстимося! – йдеться в описі.

Спершу у ролику можна побачити, як бійці з 24 ОМБр імені короля Данила відправили кількох окупантів вслід за російським кораблем. Далі 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яку називають "Едельвейсами", провела "денацифікацію" ворожого танка.

На третьому відео воїни ВМС відправили російський буксир "Васілій Бех" на дно. До слова, на його борту був ще й зенітний ракетний комплекс "ТОР", який теж тепер не працюватиме. Після цього десантники влаштували вогняне шоу ворожій колоні з боєприпасами та ПММ. І на десерт Закарпатський легіон повернув на землю російський бойовий вертоліт Ка-52.

Відео також можна переглянути за цим посиланням

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