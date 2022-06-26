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війна Kalush

Українські бійці ефектно знищили ворожу колону з "Ураганами" – відео

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Українські бійці ефектно знищили ворожу колону з "Ураганами" – відео - фото 1

Українські захисники кожного дня роблять все задля нашої перемоги над окупантами. Цього разу своїми успіхами поділились воїни Сил Спецоперації, яким вдалось позбавити російських загарбників артилерії.

Бійці 3-й окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго показали окупантам єдиний правильний напрям услід за російським кораблем, а також перетворили у мотлох чимало ворожої техніки на Донеччині. Відео з успішною операцією з'явилось на офіційній сторінці полку. Як наголошують українські бійці, артилерія противника має перевагу, тому її знищення є серед пріоритетів.

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"По-перше, це – красиво. Але, насамперед – необхідно". Розвідники ССО України на Донеччині виявили колону ворога, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП. Вдало навівши артилерію, воїни ССО корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття, – розповідають військові.

Відзначимо, що станом на 26 червня армія РФ втратила приблизно 34 850 бійців, 3 659 бойових броньованих машин та 764 артилерійські системи. Повний перелік втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

Українські бійці ефектно знищили ворожу колону з 'Ураганами' – відео - фото 508297

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