"Біжи, ванька, біжи": бійці віртуозно знищили ворожі позиції – відео

Українські воїни щодня роблять усе, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського загарбника. І сили ССО показали, як віртуозно виконують це завдання на полі бою.

Бійці Сил Спецоперації продовжують ефективно працювати на фронті, вказуючи єдиний правильний напрям для окупантів. І свіже відео з фронту підтверджує, як артилеристи та оператори разом відправляють загарбників та їхню техніку на той світ. Відповідний запис з'явився на офіційній сторінці Командування Сил Спеціальної операції у фейсбуці.

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Передувала цьому точна розвідка місць скупчення противника. Воїни ССО встановили кілька місць, де російські військові тримали важку зброю і боєкомплект до неї. Після – до справи знищення ворожих сил долучилася наша артилерія. Завдяки точному корегуванню з боку операторів ССО України російські окупанти зазнавали чималих втрат, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що станом на 24 червня армія РФ втратила 1507 танків, 3637 бойових броньованих машин та 759 артилерійських систем. Повний перелік втрат окупантів з 24 лютого має такий вигляд:

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