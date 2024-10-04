Оригінальна закуска до столу – рецепт грибної ікри від Ольги Рябенко

Грибна ікра – це універсальна страва. Її можна готувати як закуску на тости та бутерброди, і начинку для овочів або домашньої випічки. Можна її також зробити про запас на зиму.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко поділилась своїм рецептом цієї страви. Дивіться відео на її сторінці у Instagram.

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Якщо ви шукаєте страву, яка стане ідеальним доповненням до вашого столу, грибна ікра – це те, що потрібно!

Ніжна, ароматна, вона ідеально підійде як закуска або додаток до основних страв, – пише Рябенко.

Інгредієнти:

Гриби шампіньйони або лісові – 1,5 кг;

Цибуля – 500 г;

Морква – 300 г;

Олія – 100-200 мл;

Часник – 4 зубчики;

Чебрець;

Сіль, перець – за смаком;

Мускатний горіх – 1/2 ч.л;

Спосіб приготування:

1. Гриби промити та порізати на невеликі шматочки. Якщо будете готувати з лісових, то потрібно відварити.

2. Нарізати цибулю та часник, моркву натерти на крупній тертці. Розігріти сковорідку з олією та обсмажити овочі до золотистого кольору.

3. Додати гриби та чебрець. Обсмажувати на середньому вогні до готовності овочів.

4. Готові овочі пропустити через м’ясорубку або подрібнити у блендері, посолити, поперчити і додати мускатний горіх.

5. Скласти ікру у стерилізовані банки. З цієї порції виходить 4 банки обʼємом по 350 г.

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