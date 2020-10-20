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Організм людини відчуває лише дві пори роки, а не чотири

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Організм людини - фото 1
Організм людини / phys.org

Дослідники з Медичної школи Стенфордського університету знайшли докази того, що людське тіло враховує тільки два, а не чотири сезони.

Вчені аналізували зразки крові 105 добровольців у віці від 25 до 75 років протягом чотирьох років. За цей час було зібрано інформацію про сезонні зміни на молекулярному рівні, що вказують на стан імунітету, рівень запалень, серцево-судинне здоров'я, обмін речовин і мікробіом. Вчені також відстежували рівень фізичних навантажень і харчові звички добровольців.

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Як виявилося, безліч молекулярних патернів в людському організмі помітно змінюється двічі на рік: в кінці весни і наприкінці осені. Таким чином, можна сказати, що людське тіло "знає" лише дві пори року.

В кінці весни відбувається, наприклад, підвищення рівня запальних біомаркерів, які, як відомо, відіграють певну роль в алергії. Крім цього, збільшується рівень гемоглобіну HbAc1, який сигналізує про ризик розвитку діабету другого типу. Можливо, це пов'язано зі зміною харчової поведінки. Також в літній час активізується ген PER1, який бере участь в регуляції циклу сну і неспання. На початку ж зими, навпаки, збільшується кількість маркерів, пов'язаних з гіпертонією.

Організм людини відчуває лише дві пори роки, а не чотири - фото 431126

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Джерело: phys
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