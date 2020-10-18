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Чому не варто працювати на вихідних: відповідь вчених

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Як працювати на вихідних

Хоч робота на вихідних і є своєрідним показником того, що людина максимально віддається своїй професії, але насправді все не так прекрасно. Чому краще не захоплюватись роботою у вільний час – читайте далі.

Чимало людей вважають, що цілком нормально приносити роботу додому та навіть у вихідні і під час відпустки присвячувати їй час.

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Але насправді нічого хорошого з цього не виходить. Це підтвердило дослідження за участю 1 300 людей. Частина з них працювала 5 днів на тиждень, а частина – всі 7. Кожен опитаних повинен був оцінити, наскільки важливою для них є робота, а також чи дозволяє вона використовувати всі уміння та навички.

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Виявилось, що ті, кому доводилось працювати ще й у вільний час, мали значно менше мотивації. Навіть серед студентів на канікулах, які продовжували навчатись самостійно, було відчутне зниження бажання навчатись взагалі.

Але не варто опускати руки, якщо робота все ж змушує займатись нею і на вихідних. Для повернення мотивації потрібно правильно налаштуватись на роботу. У таки випадках, вихідні варто сприймати не як період для розваг, а час, який можна провести і для відпочинку, і з користю. Тоді не буде страждати ні самопочуття, ні продуктивність. Але не рекомендуємо часто це практикувати.

Чому не варто працювати на вихідних: відповідь вчених - фото 430822

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Джерело: kanobu
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