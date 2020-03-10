Опубліковано рейтинг найуразливіших операційних систем

Фахівці склали ТОП найуразливіших операційних систем за останні 20 років. Windows не ввійшла у ТОП-5, оскільки інші проєкт є значно молодші за цю ОС. Про це повідомляється на сайті компанії The Best VPN.

Згідно з даними Національного інституту стандартів і технологій США, найненадійнішою виявилася ОС Debian. В операційній системі за останні 20 років було виявлено 3067 вразливостей. На другому місці по цьому показнику опинилися Android і Linux Kernel. Також до п'ятірки найбільш вразливих операційних систем потрапили Mac OS X і Ubuntu.

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Найбільш ненадійними ОС за останні роки з 414 повідомленнями про уразливість виявилася Android. В цьому рейтингу друге і третє місця дісталися Debian Linux і Windows Server 2016.

Відзначається, що ОС Microsoft є одними з найпопулярніших, але жодна з версій не потрапила в ТОП-5. Пояснюють це тим, що інші проєкти значно молодші за Windows і викликають більший інтерес у розробників.

У загальному рейтингу найбільш вразливих виробників операційних систем на першому місці опинилася якраз Microsoft.

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