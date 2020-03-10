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Коронавірус змінює правила: в Apple дозволили робити цю звичну річ
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Корпорація Apple змінила власні правила щодо догляду за своїм гаджетами, і користувачі підозрюють, що це через коронавірус. Детальніше читайте далі.
На офіційному сайті Apple нарешті дозволили протирати пристрої власного бренду вологими серветками. Не важко здогадатись, що такі зміни могло викликати поширення коронавірусу. Нагадаємо, що базові правила гігієни допомагають зменшити ризики зараження.
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Тож тепер екрани iPad, iPhone, iPod та iMac можна протирати вологими серветками, які раніше були під забороною. Звісно ж, деякі правила залишились, приміром, поверхні пристроїв рекомендують очищати серветками Clorox Disinfecting Wipes та не використовувати будь-яких інших рідин.
Повний список порад для очищення гаджетів від Apple:
- Використовуйте лише м'яку тканину, уникайте рушників, паперових серветок і всього, що може призвести до пошкоджень;
- Від'єднайтесь від всіх джерел живлення;
- Не тримайте рідини близько до продуктів;
- Уникайте потрапляння вологи у всі отвори;
- Не використовуйте розчинники та аерозольні спреї;
- Не розпорошуйте очищувач безпосередньо на гаджет.
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