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ТОП-5 крутих фішок iOS, які повинен знати кожен власник iPhone
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Часто буває так, що ми навіть не замислюємось над усім потенціалом гаджетів, якими користуємось щодня. Розповідаємо вам про п'ять крутих і корисних фішок iOS, які можуть суттєво полегшити ваше життя та по-новому відкрити для себе улюблений "яблучний" гаджет.
Інструкція для слабаків. Принаймні саме так вважає більшість користувачів не лише побутової техніки, а й низки гаджетів. І мовиться зовсім не про паперові книжечки, які так і ніколи не будуть витягнуті з коробок, а про корисні поради, які вам надає сам смартфон. Якщо ж ви хочете розкрити потенціал свого iPhone на максимум, то ці 5 фішок допоможуть зробити перший крок!
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1. Круті жести
Багато працюєте з документами на своєму iPhone? Тоді вам однозначно будуть корисні нові жести, які з'явилися в iOS 13. До прикладу, свайп трьома пальцями вліво скасовує введений текст. Свайп вправо повторить скасовану дію.
Якщо звести три пальці на екрані, то відбудеться копіювання виділеного тексту. Якщо їх розвести – вставка тексту з буфера обміну.
Також можна просто затримати три пальці на екрані, аби побачити меню для роботи з буфером обміну.
2. Функція "Не турбувати"
iPhone та iPad дозволяють вам не лише насолоджуватися контентом, а й іноді відпочивати від нього. До прикладу, можна у пункті "Не турбувати" активізувати мітку "Допоки я не покину це місце". Особливо зручно, коли мовиться про нараду або важливу співбесіду. Щойно ви покинете приміщення, функція "Не турбувати" вимкнеться, і ви зможете знову отримувати всі сповіщення.
3. Таймер для музики
У програмі "Годинник" є пункт "Таймер". На ньому, власне і зупинимось. Там є дуже корисна та цікава штука, яка дозволяє припиняти відтворення по таймеру. Так, до прикладу, можна зупинити відтворення музики або ж відео на YouTube. Зручною є ця фішка, якщо ви не впевнені в тому, що додивитесь улюблене шоу до кінця. Ідеальний варіант перед сном!
4. Повноцінний браузер
Якщо ви досі не знали, то під час оновлення до iOS 13 суттєво "удосконалився" рідний браузер Safari. Тепер він практично повністю нагадує повноцінний. На iPad він за замовчуванням відкриває повних версій. На iPhone з'явилися налаштування перегляду для кожного ресурсу окремо.
Для активації потрібно натиснути на піктограму в адресному рядку. Основні налаштування з'являться у випадаючому меню, а решта – в розділі "Налаштування веб-сайта". Там ми можемо активувати версію для ПК або "Для читання".
5. Пошук пісні в Apple Music
Якщо ви користуєтесь Apple Music, то є ймовірність, що ви не знали про те, що шукати пісню можна не по назві або виконавцю, а й по словах з пісні. Зручно, якщо ви запам'ятали рядок з композиції, але не змогли впізнати автора.
А які з цих фішок активно використовуєте ви? Нам от подобається засинати під Радіо МАКСИМУМ з допомогою "Таймера" ;)
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