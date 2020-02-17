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Найбільший пасажирський літак розвернуло у повітрі в останній момент: відео посадки боком

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Airbus A380 - фото 1
Airbus A380 / aeroworld.jimdofree

У мережі з'явилося відео небезпечної посадки літака Airbus A380, який є найбільшим пасажирським авіалайнером на сьогодні. Ролик опублікували на сторінці Speed Bird TV в Instagram.

У лондонському аеропорту Хітроу пасажирський літак авіакомпанії Etihad Airways здійснив посадку при несприятливих погодних умовах. Через шторм "Денніс", який зараз вирує в Європі, швидкість ураганного вітру становила 146 кілометрів на годину.

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На оприлюдненому ролику показано, як величезний авіалайнер боком заходить на злітно-посадкову смугу, перебуваючи під впливом потужних потоків повітря. Проте, як відомо, літак приземлився в штатному режимі, в результаті події ніхто з пасажирів та екіпажу не постраждав.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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