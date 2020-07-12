Опубліковано перелік найрозвиненіших міст світу

Експерти назвали міста нашої планети, які на сьогодні найбільше розвинені. Фахівці враховували такі фактори, як стан економіки, екологію та соціальну згуртованість.

Так, в цьому престижному рейтингу лідирують Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токіо, Рейк'явік і Копенгаген. Також в списку найбільш розвинених міст фігурують Берлін, Амстердам, Сінгапур, район Гонконг, Цюріх, Осло, Чикаго, Стокгольм, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сідней, Відень, Сеул і Сан-Франциско.

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Київ же, своєю чергою, розташувався на 114 місці в переліку зі 174 – між Сан-Хосе в Коста-Ріці і болгарською Софією.

Замикають список – Маніла (Філіппіни), Рабат (Марокко), Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Каїр (Єгипет), Колката (Калькутта, Індія), Дуала (Камерун), Лагос (Нігерія), Лахор (Пакистан), Карачі (Пакистан) і Каракас (Венесуела).

При складанні рейтингу експерти враховували людський капітал (залучення і розвиток талантів), соціальну згуртованість, стан економіки, екологію, благоустрій, міжнародну відкритість, розвиток технологій, транспортну інфраструктуру та інше.

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