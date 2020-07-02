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Учені назвали вагому причину вивчати рідне місто

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Вивчення свого міста емоційно заміняє подорожі - фото 1
Вивчення свого міста емоційно заміняє подорожі

Поб'ємось об заклад, що під час карантину ви встигли по-новому глянути на своє рідне місто. Воно й не дивно, адже у громадському транспорті не проїдешся, та й не дуже хочеться. Виявляється, вивчення місць, які вас оточують, позитивно впливає на вас.

Команда психологів з Університету Маямі, Колумбійського та Нью-Йоркського університетів протягом декількох місяців відстежувала місцеперебування та настрій 100 людей у Нью-Йорку і Маямі.

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Дослідження, результати якого опубліковані в журналі Nature Neuroscience, показало, що вивчати найближчі околиці так само корисно для психічного здоров'я, як і влаштовувати далекі поїздки.

Учені стверджують, що не обов'язково вирушати в іншу країну, щоб отримати нові емоції і яскраві враження. Як показало дослідження, психічне здоров'я і настрій поліпшуються, навіть коли ви досліджуєте район, в якому живете.

Вивчення околиць позитивно впливає на емоційне здоров'я - фото 413685
Вивчення околиць позитивно впливає на емоційне здоров'я

При цьому важлива зовсім не відстань до нового місця, а кількість відкриттів. Рівень щастя людини зростав зі зростом у її повсякденному житті різноманітності, і її зовсім не обов'язково шукати в іншій країні або місті, щоб отримати максимальний ефект.

Раніше експерти розповідали, як отримати максимум задоволення від подорожі при мінімальних витратах. Щоб поїздка була комфортною, необхідно все заздалегідь організувати і продумати. У матеріалі зібрані поради, які можуть допомогти в цьому.

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