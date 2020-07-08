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Представлено рейтинг привабливості паспортів різних країн світу під час пандемії

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Представлено рейтинг привабливості паспортів різних країн світу під час пандемії - фото 1

Рейтинг "сили" паспорта під час пандемії склала компанія Henley&Partners. В основі переліку лежить індекс свободи пересування, який показує, скільки інших держав може відвідати громадянин будь-якої країни без візи або в спрощеному порядку її отримання.

Так, рейтинг привабливості паспорта в умовах пандемії очолила Японія – її громадяни можуть без візи або з візою після прибуття відвідати 191 країну і територію. Слідом йдуть Сінгапур (190 країн), Німеччина, Південна Корея (по 189 країн). Власники паспортів Іспанії та Італії можуть в'їхати у 188 країн, а Австрії – в 187.

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На рейтингу поки не позначилася пандемія коронавірусу, оскільки введені через неї обмеження не пов'язані з формальними угодами про безвізове переміщення, але COVID-19 сильно вплинув на пересування людей і цінність паспортів – деякі з них "ослабли".

Представлено рейтинг привабливості паспортів різних країн світу під час пандемії - фото 414563

Паспорт США посідає сьоме місце разом з Британією та Швейцарією, позаяк дає право на безвізовий в'їзд у 185 країн. Але зараз американці не можуть в'їжджати в Євросоюз через карантинні заходи, тому паспорт США тимчасово втрачає 27 країн і опускається на 26-е місце – поруч з Мексикою. У зв'язку з цим ослаб і український паспорт, а ось грузинський своїх позицій не втратив.

"Країни, які ефективно впоралися з пандемією, очолять рейтинг, і зовсім необов'язково, що це будуть традиційні для індексу сильні в промисловому плані країни", – вважають експерти компанії.

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Джерело: henleyglobal
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