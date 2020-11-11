На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Опублікований текст диктанту національної єдності 2020: перевірте себе на помилки
-
- 72
Щороку 9 листопада до Дня української писемності та мови проходить Радіодиктант національної єдності. Перевірте, чи вдалось уникнути помилок під час написання – дивіться повний текст.
9 листопада о 9:00 розпочався ювілейний Радіодиктант національної єдності, який зачитала українська телеведуча та акторка Римма Зюбіна в ефірі Українського радіо. Над текстом ж попрацював письменник та видавець Іван Малкович. Чи вдалось вам правильно написати диктант? Перевірити себе на помилки можна нижче, ознайомившись з повним текстом диктанту. Якщо ж все не так ідеально, то не засмучуйтесь, адже у 2019 році лише двоє людей з усіх, хто надіслав диктант на перевірку, змогли написати його без жодних помилок.
І ще: Всеукраїнський диктант 2020: коли і де слухати ювілейний Радіодиктант національної єдності
ВИКЛИКИ КНИЖКОВОЇ ЕРИ
Наприкінці минулого тисячоліття читачі стурбовано запитували: "Невже електронні носії витіснять традиційну книжку?" Але коли Джоан Ролінґ написала "Гаррі Поттера" і її серія романів розійшлася стомільйонними паперовими накладами, це питання втратило свою гостроту.
Сьогодні більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Проте з’явилися вони не випадково. Гадаю, це Бог так готує нас до далеких мандрівок. Це він підсунув нам ґаджети, щоб ми змогли колись забрати з собою на інші планети свої улюблені книжки, музику, фотографії, картини, — бо як інакше вдалося б це зробити?
Отож доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі до інших світів, паперова книжка в безпеці. Однак деякі науковці стверджують, що коли люди нарешті зможуть зачати й народити в космічних умовах нове життя, то таке людське дитя буде схоже радше на знайомий кінематографічний образ "енелятка" — з великою головою, очима на пів обличчя, слабкими м’язами. Для нього, на відміну від нас, такі приємні відчуття, як гортання сторінок, запах паперу, будуть невідомі. І ось, напевно, вже аж тоді й запанує ера електронної книжки.
Але й це не страшно: головне — читати, і не так важливо, з яких носіїв. Бо книжки — це знання й емоції, які, на відміну від щоденного потоку інформації, залишаються з нами надовго.
Читайте також: Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
14:12Руперт Грінт зареєструвався в інстаграмі та показав свою крихітну донечку
-
13:49Культовий пістолет Шона Коннері з першого фільму про Бонда виставили на аукціон
-
13:21Дзеркальна дата 11.11.2020: у яких знаків Зодіаку кардинально зміниться життя в цей день
-
12:54У школі та після: перевтілення цієї дівчини захопило Reddit
-
12:30ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:15Час пригод: далекі землі: з'явився трейлер 2 спеціального епізоду серіалу
-
11:50Дівчина замовила весільну сукню, яка зробила її зіркою соцмереж (фото)
-
11:28Опублікований текст диктанту національної єдності 2020: перевірте себе на помилки
-
10:54Маніпулятори по життю: найхитріші люди за знаком Зодіаку
-
10:17Найзвабливіша гравець у покер похизувалась своїми сідницями (фото 18+)
-
09:49Погода в Україні 11 листопада: точний прогноз на сьогодні
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада
-
08:55Привітання з Днем ангела Анастасії 2020 у віршах, прозі, смс і картинках
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:52Що буде з тілом, якщо кожного дня багато ходити
-
08:29Коли ви зрозуміли, що стали старими: відповіді з соцмереж
-
07:57У продажу з'явилася нова казка Джоан Роулінг Ікабог
-
07:30ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів
-
07:12Які смартфони та планшети Samsung оновлять до Android 11: список моделей
- 10 листопада
-
21:58У пікантній сукні: схудла Alyona Alyona вразила радикальною зміною іміджу
-
21:44Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші
-
21:32Британець зробив будинок для відпустки з реактивного двигуна: фото
-
21:26Названа найкраща вправа для пружних сідниць
-
21:1511 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
12:30ТОП 5 смартфонів-павербенків, які не підведуть у найвідповідальніший момент
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 листопада
-
07:30ТОП-10 найкращих б/у авто за ціною до 5 тисяч доларів
- 10 листопада
-
21:44Apple представила нові MacBook на фірмовому процесорі M1: тепер ще потужніші
-
20:15ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
18:00ТОП 5 гаджетів для мандрівки, які стануть вам у пригоді
-
14:12Коли кіт зламався: кумедні фото тварин, від яких важко втримати сміх
-
11:20Експрес-тест на особистість: що ви побачили на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 листопада
-
07:20Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень
- 09 листопада
-
20:20Секс-експертка розповіла, чому жінки перестають спати зі своїми партнерами (18+)
-
17:30Зеленський заразився COVID-19: що відомо про стан президента
-
17:22Вистачить надовго: ТОП-5 автономних смартфонів на ринку
-
14:15Нові серіали листопада 2020: що подивитись цього місяця
-
12:50Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:45Карантин вихідного дня: Степанов офіційно анонсував нові обмеження в Україні – що закриють
-
10:18Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 листопада
-
07:5810 справ, які варто зробити до 10 ранку
- 08 листопада
-
21:55Всеукраїнський диктант 2020: коли і де слухати ювілейний Радіодиктант національної єдності
-
18:50Дівчина тижня: гаряча американська реслерка Єва Марі, яка спокушає своїм тілом (18+)
-
16:21У Львові відкрився супермаркет у стилі GTA: San Andreas: атмосферні фото
-
13:549 ідей, як цікаво провести час восени
-
11:45День винороба: Перевір, що ти знаєш про вино
-
09:15Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 8 листопада