Опублікований текст диктанту національної єдності 2020: перевірте себе на помилки

Щороку 9 листопада до Дня української писемності та мови проходить Радіодиктант національної єдності. Перевірте, чи вдалось уникнути помилок під час написання – дивіться повний текст.

9 листопада о 9:00 розпочався ювілейний Радіодиктант національної єдності, який зачитала українська телеведуча та акторка Римма Зюбіна в ефірі Українського радіо. Над текстом ж попрацював письменник та видавець Іван Малкович. Чи вдалось вам правильно написати диктант? Перевірити себе на помилки можна нижче, ознайомившись з повним текстом диктанту. Якщо ж все не так ідеально, то не засмучуйтесь, адже у 2019 році лише двоє людей з усіх, хто надіслав диктант на перевірку, змогли написати його без жодних помилок.

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ВИКЛИКИ КНИЖКОВОЇ ЕРИ

Наприкінці минулого тисячоліття читачі стурбовано запитували: "Невже електронні носії витіснять традиційну книжку?" Але коли Джоан Ролінґ написала "Гаррі Поттера" і її серія романів розійшлася стомільйонними паперовими накладами, це питання втратило свою гостроту.

Сьогодні більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Проте з’явилися вони не випадково. Гадаю, це Бог так готує нас до далеких мандрівок. Це він підсунув нам ґаджети, щоб ми змогли колись забрати з собою на інші планети свої улюблені книжки, музику, фотографії, картини, — бо як інакше вдалося б це зробити?

Отож доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі до інших світів, паперова книжка в безпеці. Однак деякі науковці стверджують, що коли люди нарешті зможуть зачати й народити в космічних умовах нове життя, то таке людське дитя буде схоже радше на знайомий кінематографічний образ "енелятка" — з великою головою, очима на пів обличчя, слабкими м’язами. Для нього, на відміну від нас, такі приємні відчуття, як гортання сторінок, запах паперу, будуть невідомі. І ось, напевно, вже аж тоді й запанує ера електронної книжки.

Але й це не страшно: головне — читати, і не так важливо, з яких носіїв. Бо книжки — це знання й емоції, які, на відміну від щоденного потоку інформації, залишаються з нами надовго.

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