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Оптична ілюзія з нічним пляжем спантеличила мережу

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Оптична ілюзія - фото 1
Оптична ілюзія / youtube

У мережі з'явилася нова оптична ілюзія, яка спантеличила користувачів. Її розмістив користувач з ніком Nayem на своїй сторінці в Twitter. Також пост з'явився на платформі Reddit.

Під знімком чоловіків написав, що, якщо ви бачите пляж, небо над океаном, камені і зірки, ви художник, але це не картина. Також користувач пояснив, що це нижня частина гаражних воріт, які потребують ремонту.

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Безліч користувачів відзначили, що бачать таки нічний пляж навіть після того, як дізналися, що насправді зображено на фото.

Один з користувачів пояснив, що це властивість мозку – бачити те, що "сказано" бачити. Оскільки під картинкою повідомляється, що це пляж, мозок ідентифікує малюнок саме так. Коли "секрет" розкривається, то мозок не відразу змінює бачення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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