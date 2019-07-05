В Індонезії зняли на відео дивну комаху

Житель Індонезії Харі Тоа зняв на відео дуже незвичайну комаху, яку помітив у себе в будинку. Вона мала два крила і чотири щупальця різної довжини.

Автор ролика був шокований виглядом цієї істоти і навіть назвав її "прибульцем". Оскільки за вікном у той вечір йшов дощ, Тоа припустив, що непроханий гість просто шукав безпечного місця для ночівлі.

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Сам хлопець визначити назву комахи не зміг, однак припустив, що вона відноситься до сімейства Arctiinae. Для цього виду характерні гібридні риси молі і павука, і наявність декількох щупалець для вироблення феромонів, які приваблюють партнерів.

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