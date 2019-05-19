Опитування: Хто посяде Залізний Трон у фіналі Гри престолів 8?

Епічний фінал близько – останній 6 епізод серіалу "Гра престолів" з'явиться вже 20 травня. Як думаєте, хто посяде Залізний Трон?

Фанати вигадують незліченну кількість варіантів того, як закінчиться улюблений серіал. Букмекери приймають ставки, хто ж посяде трон. Проте, до виходу фіналу, залишається лише здогадуватися та читати теорії.

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