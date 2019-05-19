Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

Опитування: Хто посяде Залізний Трон у фіналі Гри престолів 8?

  • 16
Опитування: Хто посяде Залізний Трон у фіналі Гри престолів 8? - фото 1

Епічний фінал близько – останній 6 епізод серіалу "Гра престолів" з'явиться вже 20 травня. Як думаєте, хто посяде Залізний Трон?

Фанати вигадують незліченну кількість варіантів того, як закінчиться улюблений серіал. Букмекери приймають ставки, хто ж посяде трон. Проте, до виходу фіналу, залишається лише здогадуватися та читати теорії.

І ще: Гра престолів 8 сезон 6 серія: де і коли дивитися онлайн фінал серіалу

Діліться своєю думкою:

До теми: Гра престолів 8 сезон: букмекери передбачили фінал культового серіалу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • Вчора, 15:50
  • 123
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 483
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1475471
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз