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Гра престолів 8 сезон 6 серія: де і коли дивитися онлайн фінал серіалу
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Відомо, що всього у 8 сезоні буде лише 6 серій. Глядачі нарешті дізнаються, хто ж гідний зайняти Залізний Трон. Дізнайтеся, де і коли дивитися останній епізод.
Нагадаємо, що 6 серія 8 сезону Гри Престолів вийде вже 19 травня, а в Україні у ніч на 20 травня. Це буде остання серія легендарної саги – епічний фінал!
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Дивитись онлайн 6 серія 8 сезон Гра престолів можна тут:
- Американський телеканал HBO (щонеділі о 21:00 за Нью-Йорком, у Києві в цей час буде 04:00 понеділка)
- Сервіс HBO NOW, який обійдеться у 14,99 долара в місяць
- Онлайн-кінотеатри та сервіси з платною підпискою, типу "Амедіатека"; на українській мові – OLL.TV або MEGOGO.
Трохи пізніше серії з перекладом викладають різні піратські ресурси. Зараз друга серія вже доступна російською мовою на сайтах hdrezka та seasonvar. Дивитися онлайн свіжий епізод можна буде українською на сервісі "Гуртом" через кілька годин. Приємного перегляду!
Трейлер 6 епізоду серіалу Гра престолів 2019:
Хто посяде Залізний Трон?
Перший варіант: на Залізному троні – Джон Сноу / Ейгон Таргаріен
Нудне та очевидне завершення "Гри престолів". До Джона Сноу, нарешті, доходить, що Дейенеріс – ніяка не визволителька, а черговий тиран. Останньою краплею стає кара Тіріона за звільнення брата з полону. Сідати на Залізний трон Сноу-Таргаріену все ще не хочеться, але вибору, здається, не залишається. Він особисто вбиває Кхалісі (ну або це робить Ар'я) і реалізує своє законне право на престол. Вестерос виявляється в надійних руках, але серце короля розбите.
Другий варіант: на Залізному троні – Санса Старк
Джон Сноу вирішує вбити Дейенеріс, щоб не допустити царювання чергового диктатора у Вестеросі. В процесі обидва Таргаріена самоусуваються. Питання з драконом вирішує Ар'я. Заручившись підтримкою населення, корону одягає Санса Старк – найближча родичка померлого спадкоємця престолу. Тіріон зберігає позицію правиці (якщо його, звичайно, не стратять на початку серії).
Третій варіант: на Залізному троні – Дейенеріс Таргаріен
Ідеальна кінцівка. Дейенеріс домагається своєї мети й захоплює владу. Вестерос в їжакових рукавицях: кожен житель Семи королівств боїться повторення історії з Королівською гаванню. Тіріона стратять за зраду. Дейенеріс намагається дати Джону Сноу останній шанс вирішити все полюбовно, проте той знову відкидає її. За що і розплачується власним життям. Санса та Ар'я Старк на Півночі готують чергове повстання. Історія повторюється, починається чергове коло. На зміну одному тирану завжди приходить інший.
Четвертий варіант: на Залізному троні – Тіріон Ланністер
Дейенеріс намагається стратити Тіріона через драконівське полум'я, але воно його не бере! "Гра престолів" повторно розігрує карту з "секретним Таргаріеном". Не дарма Тайвін Ланністер весь час твердив, що карлик йому не син. Тіріон і Джон Сноу скидають родичку. Колишній Король Півночі й раніше не має політичних амбіцій, тому Залізний трон займає Полумуж. Вестерос потопає в річках вина. Північ під керуванням Старков стає союзною республікою.
П'ятий варіант: на Залізному троні – Джендрі Баратеон
Відбувається приблизно те ж, що і в другому варіанті: Дейенеріс і Джон Сноу вбивають один одного, але замість Санси на політичній арені раптово виникає Джендрі. Оскільки в четвертій серії Матір драконів зробила його повноправним лордом і нарекла Баратеоном, у нього теж з'явилися права на трон. Та й нікому, крім нього, це все вже не треба. Його кохана Ар'я, втім, знову відкидає пропозицію руки і серця – і скаче верхи на білому коні в захід (останнє – опціонально).
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