Опікунський контроль, благодійна Банка та патріотичні скіни: нові функції Monobank

Банк Monobank розповів про нові функції для своїх клієнтів. Зокрема відомо про запуск сервісу "Опікунський контроль", можливість відкрити "Благодійну Банку", а також зміну скінів картки на патріотичні. Розповідаємо, як усім цим користуватися.

Про нові функції банк розповів своїм клієнтам у додатку. Для цього кожному прийшло сповіщення. Якщо ви таке не отримали, то рекомендуємо оновити застосунок Monobank.

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Нові функції, які з'явилися в Monobank

1. Опікунський контроль

Він передбачає передавання керуванням карткою третім особам. Це налаштування може бути корисним, наприклад, людям, у яких є складнощі з онлайн-банкінгом, що дозволить вберегти їхні кошти від шахраїв.

Як це працює?

Перейдіть в "Налаштування картки" – "Налаштування безпеки" – "Керування доступом до картки" – "Створити QR-код". Той, кому ви хочете дати доступ, повинен відсканувати його з допомогою застосунку Monobank. Для цього потрібно зайти у меню "Ще" – "Сканер QR-коду" та підтвердити отримання доступу до картки. Тепер карткою може керувати та особа, якій ви надали відповідний доступ.

Людина, яка отримала доступ до картки, зможе обмежити окремі типи операцій. Наприклад, змінити ліміт витрат на день або заборонити зняття коштів у банкоматі.

Якщо власник картки перевищить дозволений ліміт транзакції, то операція не пройде, а опікун отримає повідомлення.

2. Благодійна Банка

У розділі "Накопичення" з'явилися три благодійні Банки. Ви можете налаштувати правила округлення та непомітно для себе передавати "решту" на гуманітарну допомогу або на адресу української армії.

Як можна допомогти:

округлювати баланс на картці на кінець дня;

округлювати суму кожної покупки;

передавати відсоток від витрат;

налаштувати регулярний платіж.

Наприклад: залишок особистих коштів на кінець дня – 950 гривень, ви встановили округлення на кінець дня до 100 гривень, то на допомогу піде 50 гривень.

Щоб знайти благодійні Банки, перейдіть у меню "Накопичення" на головному екрані.

3. Патріотичні скіни для карток

У банку розробили кілька патріотичних дизайнів для кредитної картки, які можна додати до Apple та Google Pay.

Щоб змінити скін картки, слід перейти у налаштування картки (свайп вліво) – меню "Разом до перемоги" – виберіть скін і натисніть "Застосувати". Тепер картка для розрахунку матиме новий дизайн.

Крім того, з 1 квітня знижується процентна ставка за Банкою та депозитною властивістю. За Банкою процентна ставка стане 1%, а за депозитною властивістю – 0.

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