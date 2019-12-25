ONUKA випустила live-версію альбому Mozaika разом з оркестром НАОНІ

Електро-фольк гурт ONUKA поділилася live-версією альбому Mozaika, записаного в супроводі оркестру НАОНІ. Це вже другий лайв-реліз на рахунку колективу. Крім того, музиканти разом з оркестром надали нового звучання синглам Xashi і Zenit і записали оркестрову п'єсу "Ватра" Володимира Матвійчука.

Насолоджуйтесь оновленим звучанням улюбленого альбому ONUKA разом із Радіо МАКСИМУМ!

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Музиканти НАОНІ розкрили наш другий альбом саме у музичному плані, надавши йому нових відтінків. Завдяки народним інструментам сингл ZENIT ніби повністю розквітнув, а от XASHI — набув авангардного звучання. Для мене цей запис свого роду музичний підсумок року, який був насичений гастролями. У ньому є дві складові, які для мене надважливі: сцена та наш слухач, – каже Ната Жижченко.

Слухайте live-версію альбому ONUKA – Mozaika:

Нагадаємо, раніше ONUKA представила відео на трек Zenit, режисером якого виступив Євген Філатов. Костюми для кліпу створювала Леся Патока з одягу, знайденого на київських секонд-хендах. Так вони хотіли привернути увагу до усвідомленого споживання речей у наші дні.

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