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Alyosha та Vlad Darwin – Щастя без провини: слухайте нову душевну пісню
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Влад Дарвін та Альоша записали новий ліричний трек "Щастя без провини", який одразу ж викликав захват у слухачів. Слухайте пісню онлайн та дізнавайтесь текст на Радіо МАКСИМУМ.
Виконавці Alyosha та Vlad Darwin, яких називають найромантичнішим дуетом країни, презентували пісню "Щастя без провини" зі свого нового особливого альбому "Золота середина". За короткий час фанати встигли високо оцінити свіжу композицію тисячами переглядів та захопленими коментарями.
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"Найголовніше – справжні живі емоції, про які ми заспівали. Коли ти співаєш пісні, написані не тобою, і коли тобі дозволяють заспівати та передати сенс так, як ти хочеш – це неймовірно. Влад просив мене додати мого власного сенсу, мого настрою – це зіграло велику роль. Перед кожним записом ми спілкувалися, обговорювали творчі питання, професійне життя, ми були заряджені. Ми вкладали у цей альбом власні переживання, печалі, радощі", – поділилась Alyosha.
Слухати онлайн пісню Alyosha та Vlad Darwin – Щастя без провини
Текст пісні Alyosha та Vlad Darwin – Щастя без провини:
Проводжай мене додому
Під чутки дерев і трав
Цей поріг тобі знайомий
Але рідним він не став
Та не виймай з мене душу повну
Ревних молитов
Бо ти знаєш, як сильно хочу
Із тобою знов
Приспів:
Говорити до зорі
Ламати калину
Шукати у долі
Щастя без провини
Говорити до зорі
Ламати калину
Шукати у долі
Щастя без провини
Щастя без провини
Щастя без провини
Проводжай мене очима
Повних срібної роси
І нехай летять у спину
Пересуди сірих злив
Та не виймай з мене душу повну
Ревних молитов
Бо ти знаєш, як сильно хочу
Із тобою знов
Приспів
Бо ти знаєш як сильно хочу
Бо ти знаєш як сильно хочу я
Із тобою знов
Із тобою знов
Приспів
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