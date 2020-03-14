Онука Софії Ротару затьмарила Манхеттен зухвалим міні

Внучка Ротару Соня потішила фоловерів новим фото в соцмережі. Шанувальники у захваті від красуні!

Онука відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко – активний користувач Instagram, де вона вже зібрала багатотисячну аудиторію, яку зараз часто радує яскравими фото і відео.

І ще: Сальма Хайек захопила шанувальників селфі без макіяжу

Цього разу зіркова красуня показала милий кадр з прогулянки по Манхеттену, куди вийшла в сміливому яскравому міні. Як видно, Соня зображена на тлі яскравого вуличного графіті, вона гарно позує, уважно дивлячись у камеру.

На прогулянку модель вийшла в короткому гірчичному платті з теплої в'язаної тканини з коміром і цікавим поясом. А поверх нього накинула чорний пуховик, який сповзає з плечей. Її волосся зібране в акуратну зачіску, а на обличчі легкий макіяж і мила усмішка. Шанувальники дівчини у захваті від нового образу і засипають її компліментами в коментарях до фото.

Читайте також: Віка з НеАнгелів показала, як накачати "горіх"