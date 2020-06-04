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Оновлену Hyundai Santa Fe 2021 представили офіційно

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Hyundai - фото 1
Hyundai / autoweek

Кросовер Hyundai Santa Fe четвертого покоління дебютував у 2018 році, але компанія вже встигла показала оновлену модель.

Автомобіль не тільки пережив рестайлінг, а й перейшов на нову платформу.

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Перероблена передня частина автомобіля. Решітка стала більшою, а смужки денних ходових вогнів тепер йдуть вниз. Малюнок передньої решітки буде відрізнятися в залежності від версії: будуть доступні Standard і Luxury. Задні ліхтарі отримали нову форму і графіку, тепер вони з'єднані між собою смугою. Доступні також нові 20-дюймові диски.

У салоні Hyundai Santa Fe 2021 модельного року змінилася центральна консоль: селектор автоматичної КПП замінили набором клавіш. Повністю перероблений блок управління клімат-контролем. З'явилася цифрова панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма.

Hyundai Santa Fe 2021 - фото 408263

Hyundai Santa Fe 2021 - фото 408264

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Джерело: autoweek
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