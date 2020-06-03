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Штрафи ПДР: додаток для українських водіїв запустили офіційно

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Не порушуйте ПДР! - фото 1
Не порушуйте ПДР! / gettyimages

Міністерство внутрішніх справ офіційно запустило мобільний додаток, який дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху. Розповідаємо, де завантажити застосунок та як ним користуватись.

Державний мобільний додаток під назвою "Штрафи ПДР" дає змогу водіям не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. .

До теми: Як перевірити й оплатити штрафи за порушення ПДР онлайн

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, у додатку також є дані про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Скачати мобільний додаток "Штрафи ПДР" уже можна для Android. А от для IOS він стане доступним найближчим часом. З'явився також телеграм-бот "Штрафи ПДР", який так само допомагає оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф онлайн.

Штрафи ПДР: додаток для українських водіїв запустили офіційно - фото 408019

"За допомогою додатку "Штрафи ПДР" можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн. Нагадуємо, що надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснена протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови", – додали в МВС.

Крім того, "Штрафи ПДР" стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу. Після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві, а додаток дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.

Читайте також: Де розташовані камери фотовідеофіксації порушень ПДР

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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