Онлайн уроки запускають для учнів 1-4 класів: розклад, коли і де дивитись

Від 28 квітня, під час карантину, для молодших школярів уроки теж проходитимуть онлайн, а транслюватимуть їх українські телеканали. Читайте далі та дізнайтеся розклад уроків для кожного класу.

Спеціальний освітній проєкт на час карантину – Всеукраїнську школу онлайн – тепер діятиме і для учнів 1-4 класів. Телеуроки поки що відбуватимуться протягом 5 тижнів. Серед уроків такі 4 дисципліни:українська мова, наука, мистецтво та математика.

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Уроки для школярів 1-4 класів транслюватимуться у вівторок та четвер з 09:00 до 10:00. Подивитися трансляцію можна на YouTube каналі Міністерства освіти і науки або на таких каналах:

1 клас – Піксель

2 клас – UA:Перший

3 клас – UA:Культура

4 клас – ПлюсПлюс

Кожен урок триватиме по 15 хвилин. Експерти визначили, що це оптимальний час для дітей такої вікової групи. Також у міністерстві зауважили, що не планували розробляти програму для учнів 1-4 класів, адже молодшим дітям при навчанні важлива безпосередня комунікація з вчителем. Проте на прохання багатьох батьків створили оптимальні відео-лекції для молодших школярів.

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