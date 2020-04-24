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Загадки про весну для дітей: цікаві головоломки з відповідями

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дитячі загадки про весну

Розважте ваших дітей та проведіть спільний час з користю – відгадуйте загадки та розв'язуйте головоломки. Таке інтелектуальне "тренування – це хороша ідея для сімейного дозвілля. Найкращі дитячі загадки про весну на Радіо МАКСИМУМ!

Підготували для вас велику добірку загадок з відповідями для веселих та інтелектуальних розваг. Навіть дорослі можуть випробувати свої сили і спробувати відгадати загадки про весну!

І ще: Загадки для дітей про тварин, природу і пори року: 75 загадок з відповідями

Загадки про весну

***

Я розкриваю бруньки
В зелені листки.
Дерева одягаю,
Посіви поливаю,
Руху я повна,
А звуть мене ...

(Весна)

***

Струмочки біжать швидше,
Світить сонечко тепліше.
Горобець погоді радий,
Заглянув до нас місяць ...

(Травень)

***

Тане сніжок,
Оживає лужок.
День прибуває.
Коли це буває?

(Навесні)

***

Зеленіють поля,
Чути спів солов'я.
В білий колір одягнувся сад,
Бджоли першими летять.
Грім гримить. Вгадай,
Що за місяць це?

(Травень)

***

Задзвеніли струмки,
Прилетіли граки.
У вулик бджола
Перший мед принесла.
Хто скаже, хто знає,
Коли це буває?

(Навесні)

Загадки про весну для дітей: цікаві головоломки з відповідями - фото 399958

***

Три брати ідуть по світу –
Від зими назустріч літу.
Перший пройде – тане лід,
Другий пройде – всюди квіт,
Третій пройде – укрива
Землю шовкова трава!
Нерозлучні три брати.
Не стрічався з ними ти?

(Березень, квітень травень)

***

Привітанням журавля я пробуджую поля,
Небеса і ручаї та заквітчую гаї.
Відгадали, хто вона, ця красуня чарівна ?

(Весна)

***

Де вона проходить –
Там травиця сходить,
Квіти розцвітають,
Солов'ї співають.

(Весна)

***

Тільки вчора теплий вітер
Вість приніс нам від весни,
А сьогодні дивні квіти
Крізь замети проросли.

(Проліски, підсніжники)

***

Коли це буває і як вона зветься:
Хмаринка плаче, а поле сміється?

(Весняний дощ)

Загадки про весну для дітей: цікаві головоломки з відповідями - фото 399957

***

Їх в Голландії знайдете,
Там завжди вони в пошані.
Немов яскраві стакани
Око всім радують ...

(Тюльпани)

***

Жовті, пухнасті,
Кульки запашні.
Подарую я мамі,
Подивіться самі.

(Мімоза)

***

У синьому небі голосок,
Ніби крихітний дзвінок.

(Жайворонок)

***

Навесні зеленіла,
Влітку загоріла.
Осінь в сад дійшла,
Червоний факел засвітила.

(Горобина)

***

У розпал весняної пори,
Капає сік з білосніжної кори ...

(Береза)

До теми: ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про весну правильними словами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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