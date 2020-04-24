Загадки про весну для дітей: цікаві головоломки з відповідями

Розважте ваших дітей та проведіть спільний час з користю – відгадуйте загадки та розв'язуйте головоломки. Таке інтелектуальне "тренування – це хороша ідея для сімейного дозвілля. Найкращі дитячі загадки про весну на Радіо МАКСИМУМ!

Підготували для вас велику добірку загадок з відповідями для веселих та інтелектуальних розваг. Навіть дорослі можуть випробувати свої сили і спробувати відгадати загадки про весну!

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Загадки про весну

***

Я розкриваю бруньки

В зелені листки.

Дерева одягаю,

Посіви поливаю,

Руху я повна,

А звуть мене ...

(Весна)

***

Струмочки біжать швидше,

Світить сонечко тепліше.

Горобець погоді радий,

Заглянув до нас місяць ...

(Травень)

***

Тане сніжок,

Оживає лужок.

День прибуває.

Коли це буває?

(Навесні)

***

Зеленіють поля,

Чути спів солов'я.

В білий колір одягнувся сад,

Бджоли першими летять.

Грім гримить. Вгадай,

Що за місяць це?

(Травень)

***

Задзвеніли струмки,

Прилетіли граки.

У вулик бджола

Перший мед принесла.

Хто скаже, хто знає,

Коли це буває?

(Навесні)

***

Три брати ідуть по світу –

Від зими назустріч літу.

Перший пройде – тане лід,

Другий пройде – всюди квіт,

Третій пройде – укрива

Землю шовкова трава!

Нерозлучні три брати.

Не стрічався з ними ти?

(Березень, квітень травень)

***

Привітанням журавля я пробуджую поля,

Небеса і ручаї та заквітчую гаї.

Відгадали, хто вона, ця красуня чарівна ?

(Весна)

***

Де вона проходить –

Там травиця сходить,

Квіти розцвітають,

Солов'ї співають.

(Весна)

***

Тільки вчора теплий вітер

Вість приніс нам від весни,

А сьогодні дивні квіти

Крізь замети проросли.

(Проліски, підсніжники)

***

Коли це буває і як вона зветься:

Хмаринка плаче, а поле сміється?

(Весняний дощ)

***

Їх в Голландії знайдете,

Там завжди вони в пошані.

Немов яскраві стакани

Око всім радують ...

(Тюльпани)

***

Жовті, пухнасті,

Кульки запашні.

Подарую я мамі,

Подивіться самі.

(Мімоза)

***

У синьому небі голосок,

Ніби крихітний дзвінок.

(Жайворонок)

***

Навесні зеленіла,

Влітку загоріла.

Осінь в сад дійшла,

Червоний факел засвітила.

(Горобина)

***

У розпал весняної пори,

Капає сік з білосніжної кори ...

(Береза)

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