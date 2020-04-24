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Загадки про весну для дітей: цікаві головоломки з відповідями
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Розважте ваших дітей та проведіть спільний час з користю – відгадуйте загадки та розв'язуйте головоломки. Таке інтелектуальне "тренування – це хороша ідея для сімейного дозвілля. Найкращі дитячі загадки про весну на Радіо МАКСИМУМ!
Підготували для вас велику добірку загадок з відповідями для веселих та інтелектуальних розваг. Навіть дорослі можуть випробувати свої сили і спробувати відгадати загадки про весну!
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Загадки про весну
***
Я розкриваю бруньки
В зелені листки.
Дерева одягаю,
Посіви поливаю,
Руху я повна,
А звуть мене ...
(Весна)
***
Струмочки біжать швидше,
Світить сонечко тепліше.
Горобець погоді радий,
Заглянув до нас місяць ...
(Травень)
***
Тане сніжок,
Оживає лужок.
День прибуває.
Коли це буває?
(Навесні)
***
Зеленіють поля,
Чути спів солов'я.
В білий колір одягнувся сад,
Бджоли першими летять.
Грім гримить. Вгадай,
Що за місяць це?
(Травень)
***
Задзвеніли струмки,
Прилетіли граки.
У вулик бджола
Перший мед принесла.
Хто скаже, хто знає,
Коли це буває?
(Навесні)
***
Три брати ідуть по світу –
Від зими назустріч літу.
Перший пройде – тане лід,
Другий пройде – всюди квіт,
Третій пройде – укрива
Землю шовкова трава!
Нерозлучні три брати.
Не стрічався з ними ти?
(Березень, квітень травень)
***
Привітанням журавля я пробуджую поля,
Небеса і ручаї та заквітчую гаї.
Відгадали, хто вона, ця красуня чарівна ?
(Весна)
***
Де вона проходить –
Там травиця сходить,
Квіти розцвітають,
Солов'ї співають.
(Весна)
***
Тільки вчора теплий вітер
Вість приніс нам від весни,
А сьогодні дивні квіти
Крізь замети проросли.
(Проліски, підсніжники)
***
Коли це буває і як вона зветься:
Хмаринка плаче, а поле сміється?
(Весняний дощ)
***
Їх в Голландії знайдете,
Там завжди вони в пошані.
Немов яскраві стакани
Око всім радують ...
(Тюльпани)
***
Жовті, пухнасті,
Кульки запашні.
Подарую я мамі,
Подивіться самі.
(Мімоза)
***
У синьому небі голосок,
Ніби крихітний дзвінок.
(Жайворонок)
***
Навесні зеленіла,
Влітку загоріла.
Осінь в сад дійшла,
Червоний факел засвітила.
(Горобина)
***
У розпал весняної пори,
Капає сік з білосніжної кори ...
(Береза)
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