ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про весну правильними словами

українські прислів'я та приказки про весну

Поки всі в очікуванні справжнього тепла, пропонуємо тобі спробувати свої сили та закінчити прислів'я та приказки про весну. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Українська мова багата на цікаві приказки та прислів'я. Сьогодні пропонуємо тобі згадати цікаві вислови про весну! Актуальний тест допоможе дізнатися весняні прислів'я, які можна використовувати у своєму мовленні.

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Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

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