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ТЕСТ: Доповни українські прислів'я про весну правильними словами

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українські прислів'я та приказки про весну - фото 1
українські прислів'я та приказки про весну

Поки всі в очікуванні справжнього тепла, пропонуємо тобі спробувати свої сили та закінчити прислів'я та приказки про весну. Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Українська мова багата на цікаві приказки та прислів'я. Сьогодні пропонуємо тобі згадати цікаві вислови про весну! Актуальний тест допоможе дізнатися весняні прислів'я, які можна використовувати у своєму мовленні.

І ще: 40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською

Відповідай на питання та ділись результатом з друзями!

* Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: 20 синонімів до слова "дзижчати", які подарують весняний настрій

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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