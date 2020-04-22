На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
One-Punch Man у кіно: студія Sony Pictures екранізує популярну мангу
-
- 6
Відома манга та анімаційний серіал One-Punch Man невдовзі стане повноцінним фільмом. За цю складну справу взялась студія Sony Pictures.
Кінокомпанія Sony Pictures вирішила подарувати шанувальникам японської манги фільм про One-Punch Man. Серіал за однойменними коміксами мав шалену популярність серед глядачів, тож не дивно, що студія планує показати пригоди Сайтами на великих екранах.
І ще: Веном 2: стали відомі назва і дата виходу фільму (тизер)
Сценаристами стали Джефф Пінкнер та Скотт Розенберг, які відомі за фільмом "Веном" (також знятий за коміксами Marvel). Залишається лише сподіватись, що майбутню стрічку не очікує доля екранізацій інших манг, які отримали не найкращі рейтинги. Про дату виходу, як і сюжет, поки рано говорити, адже пандемія коронавірусу заморозила повноцінну роботу кіноіндустрії.
One Punch Man – японська манга від художника під псевдо ONE, яка розповідає про дуже лінивого супергероя Сайтаму, який здатен будь-кого подолати всього одним ударом. У його світі нікого не здивуєш надздібностями, тож він постійно шукає собі достойного противника.
Читайте також: ТОП-7 аніме серіалів про життя після апокаліпсису
-
16:16Рік президента Зеленського: дивіться онлайн прем'єру фільму
-
16:13Скільки українців повернулися з заробітків і як їх "затримають" в країні: пояснення уряду
-
15:54One-Punch Man у кіно: студія Sony Pictures екранізує популярну мангу
-
15:42Одна з трійнят Фібі з ДРУЗІВ розповіла, як знімалась з братами у серіалі
-
15:33Kodak випустив найбільший у світі пазл
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:12Науковці назвали ідеальне джерело поширення коронавірусу в приміщенні
-
14:53У мережі з'явились шпигунські фото 420-сильного Genesis G80 Sport
-
14:32У Netflix рекордно зросла кількість підписників на тлі карантину
-
14:23Привітання з днем народження брату: картинки, вірші, смс і проза
-
14:17Прем'єр-міністр розповів, коли в Україні запустять транспорт
-
13:52Учені виявили, як кава впливає на відчуття смаку
-
13:33Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень
-
13:31Сезон зірвано: іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії у 2020 році
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:14Веном 2: стали відомі назва і дата виходу фільму (тизер)
-
12:52Учені розповіли про найпоширеніший шлях зараження коронавірусом
-
12:30Модель Кендалл Дженнер розбурхала мережу звабливими фото (18+)
-
12:23Ціна на нафту Brent обвалилась до 20-річного мінімуму: скільки коштує барель
-
12:14Модний нарукавник: дизайнери показали, як використовувати шкарпетки для чхання у лікоть
-
11:55Кончіта Вурст відмовився від жіночого образу: як зараз виглядає переможець Євробачення
-
11:38День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
-
11:23Африканська пустеля: наслідки піщаної бурі в Україні шокували мережу (відео)
-
11:05У Чорнобилі врятували лоша Пржевальського, яке постраждало від пожежі: відео
-
10:54Пишнотіла співачка Lizzo станцювала у мереживній білизні: відверте відео
-
16:16Рік президента Зеленського: дивіться онлайн прем'єру фільму
-
13:33Уряд продовжив карантин в Україні до 11 травня без пом'якшення обмежень
-
11:38День Землі 2020: документальні фільми і серіали про нашу планету
-
09:32Коронавірус в Україні 22 квітня: останні новини і статистика хворих
-
07:15Погода в Україні 22 квітня: точний прогноз на сьогодні
- 21 квітня
-
21:43Загадкова Еріка та розбійник: перший рік президентства Володимира Зеленського у мемах
-
19:40Ціна на нафту вперше в історії впала нижче за нуль: чому і що це означає
-
13:00Єлизавета ІІ відзначає 94-річчя: ТОП фільмів і серіалів про королеву
-
11:16Карантин в Україні продовжать до 12 травня: які умови пом'якшать
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 21 квітня
-
07:15Погода в Україні 21 квітня: у яких областях очікуються дощі
- 20 квітня
-
21:46Як виглядає безкоштовний продуктовий набір у США
-
18:52Названа вартість лікування коронавірусу в Україні
-
16:21Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
-
12:15Великдень 2020: знімки спорожнілого Києва здивували мережу
-
09:41Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 20 квітня
-
07:15Погода в Україні 20 квітня: точний прогноз по містах
- 19 квітня
-
20:11Ці частини тіла, які краще не чіпати руками
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель-НЮ та успішний шеф-кухар Кандида Батіста (18+)
-
15:49Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
-
13:49Христос Воскрес! Як правильно вітатись на Великдень: історія привітання
-
12:57Великдень 2020: історія свята, традиції і звичаї Пасхи в Україні
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: статистика хворих на сьогодні, 19 квітня
-
07:00Привітання з Великоднем 2020 для родичів: щирі вітання на Пасху
- 18 квітня
-
21:54Хейтери побили? Донька Олі Полякової не на жарт налякала прихильників