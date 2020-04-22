One-Punch Man у кіно: студія Sony Pictures екранізує популярну мангу

Відома манга та анімаційний серіал One-Punch Man невдовзі стане повноцінним фільмом. За цю складну справу взялась студія Sony Pictures.

Кінокомпанія Sony Pictures вирішила подарувати шанувальникам японської манги фільм про One-Punch Man. Серіал за однойменними коміксами мав шалену популярність серед глядачів, тож не дивно, що студія планує показати пригоди Сайтами на великих екранах.

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Сценаристами стали Джефф Пінкнер та Скотт Розенберг, які відомі за фільмом "Веном" (також знятий за коміксами Marvel). Залишається лише сподіватись, що майбутню стрічку не очікує доля екранізацій інших манг, які отримали не найкращі рейтинги. Про дату виходу, як і сюжет, поки рано говорити, адже пандемія коронавірусу заморозила повноцінну роботу кіноіндустрії.

One Punch Man – японська манга від художника під псевдо ONE, яка розповідає про дуже лінивого супергероя Сайтаму, який здатен будь-кого подолати всього одним ударом. У його світі нікого не здивуєш надздібностями, тож він постійно шукає собі достойного противника.

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