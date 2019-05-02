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Олю Фреймут розкритикували за відвертий знімок з чоловіком

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Ольга Фреймут - фото 1
Ольга Фреймут / instagram

Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка раніше здивувала надмірно відвертим вбранням на шкільному балу, знову похвалилася своїм тілом.

Телезірка показала фігуру в купальнику, чим викликала критику серед своїх шанувальників. На знімку, який Фреймут опублікувала в Instagram, вона позувала на пляжі, поруч зі своїм чоловіком.

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Фанати ведучої відзначили, що зірка виглядає не дуже здоровою, через те, що вона надмірно схудла. Більш того, деякі з них були досить безцеремонні у висловлюваннях, і порівняли 37-річну Фреймут з "дошкою".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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