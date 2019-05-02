Оля Полякова різко висловилася про шоу Холостяк: відео

Відома українська співачка Оля Полякова негативно висловилася про популярний проект Холостяк. Про це вона повідомила у ролику, який опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Оля Полякова назвала відомий проект "Холостяк" ганьбою і шоу, що принижує жінок. Також, за словами артистки, "Холостяк" наповнений сексизмом. Зірка розкритикувала і його учасниць і зазначила, що проект принижує жінок.

І ще: Даша Астаф'єва оголила груди у новій фотосесії: пікантне відео

"Подивилася вчора перший раз в житті проект "Холостяк". Купа баб борються за одного такого собі мужика? Ви збожеволіли?", – зазначила артистка.

За словами артистки, вона проти, щоб це шоу дивилося підростаюче покоління і копіювало таке модель поведінки.

Читайте також: Як бабусині штори: Кім Кардашян висміяли в мережі