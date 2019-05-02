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Оля Полякова різко висловилася про шоу Холостяк: відео

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Відома українська співачка Оля Полякова негативно висловилася про популярний проект Холостяк. Про це вона повідомила у ролику, який опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Оля Полякова назвала відомий проект "Холостяк" ганьбою і шоу, що принижує жінок. Також, за словами артистки, "Холостяк" наповнений сексизмом. Зірка розкритикувала і його учасниць і зазначила, що проект принижує жінок.

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"Подивилася вчора перший раз в житті проект "Холостяк". Купа баб борються за одного такого собі мужика? Ви збожеволіли?", – зазначила артистка.

За словами артистки, вона проти, щоб це шоу дивилося підростаюче покоління і копіювало таке модель поведінки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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