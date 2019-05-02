Даша Астаф'єва оголила груди у новій фотосесії: пікантне відео

Популярна українська співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва вміє оголюватися на камеру так, що дух захоплює у всіх поціновувачів справжньої естетики! Розкішні форми зірки, уміння вести себе в кадрі і ефектно позувати перед об'єктивом фотографа змушує серця шанувальників битися частіше.

Цього разу українська секс-бомба Даша Астаф'єва захопилася гіперреалістичним портретом, що був намальований спеціально для неї художником Сергієм Піскуновим. Кадрами відвертої роботи красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На картині чуттєва Даша зображена з оголеними грудьми, а її форми прикриті сріблястою накидкою. "Маестро творить. Я без розуму від кожної спільної роботи", – написала вражена дівчина.

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